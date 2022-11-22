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Как получить удовольствие без вреда для здоровья?

Массажист Мария Попова рассказала, почему опасно доверять массаж непрофессионалам. По ее словам, без помощи эксперта можно сделать только расслабляющий массаж. Все остальное — вредно для здоровья.

Эксперт подчеркнула, что самое опасное место для массажа — это спина. Именно в этом месте находится нервный ствол, который соединяется со спинным мозгом. Длинные нервные волокна, которые передают команды от головного мозга мышцам и внутренним органам и наоборот. Об этом она рассказала в беседе с Газетой.ру.

«Главное правило любого массажиста: не трогать позвоночник. Профессионалы, если они, конечно, не остеопаты, всегда работают вдоль позвоночника, чтобы проработать мышечные зажимы и нервную систему», — рассказала она.

Специалист добавила, что также опасно делать массаж человеку, у которого есть острые боли в спине. Неправильный массаж может привести к защемлению нерва, а в последствии и к онемению пальцев рук или конечностей в целом. Кроме того, существует еще опасность смещения межпозвоночных дисков, что ведет к протрузиям, межпозвоночным грыжам и развитию остеохондроза.

Попова указала, что непрофессионалы могут делать только расслабляющий массаж с легкими поглаживаниями, которые точно не нанесут вреда. Массажист посоветовала обращаться раз к специалистам и раз в полгода проходить курс массажа от восьми до 15 процедур, особенно если вы занимаетесь видами спорта, которые направлены на растяжение мышц и их тонус.

Если же вы занимаетесь в тренажерном зале, кроссфитом или другими видами спорта, а также у вас сидячая малоподвижная работа, рекомендуется делать массаж раз в одну или две недели для снятия напряжения.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач назвала способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы.