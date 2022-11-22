И дар, и проклятие: Виктор Логинов рассказал о плюсах и минусах брака с актрисой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый шоумен признался, что не любит обманывать себя: если пассия надоела — смело уходит.

Актер Виктор Логинов (наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» — Прим. ред.), который два года назад женился на артистке Марии Гуськовой, считает одновременно даром и проклятием брак с коллегой. Дело в том, что им приходится проводить вместе очень много времени.

В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, что они с супругой хорошо ладят, но в последнее время из-за совместной работы им приходится проводить друг с другом очень много времени. Поэтому он устает из-за частого общения с ней.

«Иногда хочется побыть одному. Встретиться с друзьями, поделать свои личные дела в одиночестве. Но через пару часов сам начинаешь себе места не находить», — рассказал он.

В то же время Гуськова с пониманием относится к трудностям, с которым обоим приходится сталкиваться в работе. Логинов признался, что жена очень поддерживает и уговаривает попробовать снять собственные проекты.

Как ранее писал 5-tv.ru, Виктор Логинов готов пойти в дворники из-за отсутствия денег. Но он придумал «план спасения» на случай тотального безденежья.