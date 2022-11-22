Принца Гарри и Меган Маркл упрекнули в оскорблении монархии: «Позорное нападение»

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Бурю против семьи подняла британская писательница и бывший помощник Маргарет Тэтчер. Чем ей не угодила скандальная пара?

В британском королевстве снова не все спокойно — принца Гарри и его скандальную жену Меган Маркл упрекают в оскорблении монархии. Об этом сообщает издание The Mirror.

На этот раз бурю в отношении королевской семьи подняла писательница и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер. Ее задел тот факт, что супружеская чета получит награду в области прав человека за противостояние «структурному расизму» в королевской семье.

«Нелепая награда для Меган и Гарри — позорное нападение на британскую монархию. Герцог и герцогиня Сассекские получат награду за права человека за «героическую позицию» против королевского «расизма», — прокомментировала Гардинер.

Между тем племянница экс-президента США Джона Кеннеди Керри Кеннеди, которая будет вести награждение, встала на защиту пары. Она отметила, что супруги повели себя храбро, зная, что в результате будут подвергнуты остракизму.

«Они пришли в старейшее учреждение в истории Великобритании и заявили, что там поступают неправильно, что нельзя иметь в институции структурный расизм. Не многие бы осмелились ставить под вопрос структуру власти, которой обладают их коллеги, семья и общество. Это то, что сделали Меган Маркл и принц Гарри», — цитирует издание Керри Кеннеди.

Известно, что это произошло после того, как Гарри и Меган заявили, что испытали расизм в королевской семье во время интервью Опре Уинфри. По словам пары, высокопоставленный член королевской семьи сделал расистский комментарий о цвете кожи их тогда еще не родившегося сына Арчи.

К слову, награду за противостояние «структурному расизму» принцу Гарри и Меган Маркл вручат на благотворительном гала-ужине Ripple of Hope Gala, оно состоится в Нью-Йорке 6 декабря. По информации Mirror, ужин с членами королевской семьи может обойтись в один миллион долларов. Эта цена включает четыре места за одним столом с парой.

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