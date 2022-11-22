Обыски в Киево-Печерской Лавре: кому и зачем это было нужно

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Киевский режим не останавливается на кровавых преступлениях. Все — ради удовлетворения собственных амбиций.

Служба безопасности Украины, полиция и нацгвардия проводят обыски в Киево-Печерской Лавре. Согласно официальному заявлению, цель украинских спецслужб — не допустить «использования Лавры, как «ячейки русского мира». В древнейшем монастыре Киевской Руси ищут российских диверсантов, иностранных агентов и оружие. Всех, кто находится на территории святыни, проверяют на причастность к деятельности в ущерб суверенитету Украины.

Поводом для столь масштабной спецоперации стало заявление представителя раскольнической православной церкви Украины. Он сообщил, что в Лавре молятся за Россию, и в качестве доказательства опубликовал видео, на котором верующие поют песню про матушку Русь.

Чуть позже пришло сообщение, что обыски сегодня проходят в еще одной епархии — в Ровенской области. Отмечу, что все церкви и монастыри, которые удостоились пристального внимания украинских спецслужб, находятся в подчинении Украинской православной церкви. В мае она объявила полную независимость от Москвы. Тем не менее постоянно становится объектом преследования. Так, в октябре СБУ возбудила уголовные дела в отношении митрополитов двух епархий — только за то, что обнаружила у них переписку с Патриархом Московским Кириллом и его портреты.

На сообщение об обысках в Лавре отреагировал Московский патриархат. Владимир Легойда призвал молиться о единоверцах, которые становятся жертвами беззакония. Нужно сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня осталась местом молитвы за мир, заявил Легойда.