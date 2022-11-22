Обнародованы кадры еще одного возможного расстрела российских военнопленных

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Боевики ВСУ совершают жесточайшие преступления против людей.

В сети появилось новое видео возможного расстрела пленных российских солдат. На кадрах неизвестные хладнокровно расправляются с лежащими на земле безоружными бойцами. Одному из них — еще живому — убийцы стреляют в голову.

Подлинность этого ролика не установлена, официальных комментариев пока тоже не поступало.