Деньги, любовь и успех: приметы на Новый год — 2023
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Как же сделать так, чтобы следующий год был незабываемым?
Новогодние приметы являются частью всеми любимого праздника. Они помогают не только правильно встретить наступающий год, но и привлечь в свою жизнь желаемое благополучие. Какие же существуют приметы?
Денежные
Привлечь финансы в 2023 году помогут следующие действия:
- положить в кошелек каждого члена семьи крупную купюру
- раздать все долги и вернуть те деньги, которые должны вам.
- повесить на елку купюры и конфеты
- завернуть в фольгу монетки и повесить импровизированные игрушки на елку
- положить под тарелки гостям пяти и десятирублевые монетки
«Любовные» приметы
Если вы хотите встретить свою любовь или же укрепить существующие отношения, то для вас тоже есть приметы:
- для обострения чувств нужно повесить на елку украшение в виде сердца
- если вы встречаете праздник в дороге, это сулит романтическую встречу в скором времени
- провести год без разлук влюбленным поможет держание за руки под бой курантов
- если хотите привлечь семейное благополучие, зажгите в новогоднюю ночь семь зеленых свечей
- девушке нужно подарить подарки семерым детям, если она хочет обрести любовь и семейное благополучие
- если вы встретите собаку 1 января, вы будете успешны в любви
Приметы для беременности
Если вы мечтаете о малыше, следуйте следующим приметам:
- пригласите на Новый год гостей, у которых есть маленький ребенок. Благодаря этому вы можете забеременеть в ближайшее время.
- также, если вы хотите забеременеть, положите под елку детские вещи и игрушки
- прибавление в семье сулит елка, пустившая корни в кадке
Для привлечения удачи
Самая известная примета — написать на листе бумаги желание, сжечь его, а пепел смешать с шампанским и выпить. Это все нужно сделать во время боя курантов. Но есть еще и другие способы:
- во время боя курантов приоткройте окно или дверь, чтобы «выпустить» все невзгоды и «впустить» счастье
- тот, чей бокал наполнят последними каплями шампанского из бутылки, будет удачлив в следующем году
- если утром 1 января первым порог дома переступит мужчина, следующий год для хозяев будет счастливым
Погодные приметы
О том, каким будет урожай и состояние природы весь год, можно судить по погоде в ночь с 31 декабря на 1 января.
- лето будет дождливым, если выпало много снега
- сильные снегопады означают богатый урожай
- если месяц виден четко, стоит ожидать морозов, а если он прячется за дымкой — потепления
- облака на небе серого цвета — к потеплению, белого — к заморозкам
- лед застыл буграми — летом будет хороший урожай пшеницы
С наступающим праздником!