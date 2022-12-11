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Как же сделать так, чтобы следующий год был незабываемым?

Новогодние приметы являются частью всеми любимого праздника. Они помогают не только правильно встретить наступающий год, но и привлечь в свою жизнь желаемое благополучие. Какие же существуют приметы?

Денежные

Привлечь финансы в 2023 году помогут следующие действия:

положить в кошелек каждого члена семьи крупную купюру

раздать все долги и вернуть те деньги, которые должны вам.

повесить на елку купюры и конфеты

завернуть в фольгу монетки и повесить импровизированные игрушки на елку

положить под тарелки гостям пяти и десятирублевые монетки

«Любовные» приметы

Если вы хотите встретить свою любовь или же укрепить существующие отношения, то для вас тоже есть приметы:

для обострения чувств нужно повесить на елку украшение в виде сердца

если вы встречаете праздник в дороге, это сулит романтическую встречу в скором времени

провести год без разлук влюбленным поможет держание за руки под бой курантов

если хотите привлечь семейное благополучие, зажгите в новогоднюю ночь семь зеленых свечей

девушке нужно подарить подарки семерым детям, если она хочет обрести любовь и семейное благополучие

если вы встретите собаку 1 января, вы будете успешны в любви

Приметы для беременности

Если вы мечтаете о малыше, следуйте следующим приметам:

пригласите на Новый год гостей, у которых есть маленький ребенок. Благодаря этому вы можете забеременеть в ближайшее время.

также, если вы хотите забеременеть, положите под елку детские вещи и игрушки

прибавление в семье сулит елка, пустившая корни в кадке

Для привлечения удачи

Самая известная примета — написать на листе бумаги желание, сжечь его, а пепел смешать с шампанским и выпить. Это все нужно сделать во время боя курантов. Но есть еще и другие способы:

во время боя курантов приоткройте окно или дверь, чтобы «выпустить» все невзгоды и «впустить» счастье

тот, чей бокал наполнят последними каплями шампанского из бутылки, будет удачлив в следующем году

если утром 1 января первым порог дома переступит мужчина, следующий год для хозяев будет счастливым

Погодные приметы

О том, каким будет урожай и состояние природы весь год, можно судить по погоде в ночь с 31 декабря на 1 января.

лето будет дождливым, если выпало много снега

сильные снегопады означают богатый урожай

если месяц виден четко, стоит ожидать морозов, а если он прячется за дымкой — потепления

облака на небе серого цвета — к потеплению, белого — к заморозкам

лед застыл буграми — летом будет хороший урожай пшеницы

С наступающим праздником!