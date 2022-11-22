Кудрявцева поставила на место Катю Лель после скандала на проекте: «Народ решает!»

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Телеведущую, которая судит конкурсантов на шоу, не устроила песня певицы. Знаменитости едва не поругались.

Ведущая Лера Кудрявцева, которая судит выступления конкурсантов на проекте «Суперстар. Возвращение», задвинула на место Катю Лель. Все началось с конфликта, случившегося на самом шоу. В последнем выпуске знаменитость должна была исполнить один из хитов Пьера Нарцисса, но вопреки этим условиям спела свой хит «Мой мармеладный!» За это телеведущая решила снизить балл артистке.

В свое оправдание певица отметила, что исполняла когда-то эту песню вместе с Нарциссом, а после того как Леру поддержала Лолита, Катя и вовсе упрекнула телеведущую в неадекватности. Кудрявцева в ответ решила не опускаться до скандала и выражением лица показала уверенность в своей правоте. Но в соцсетях решила расставить все точки над «i».

Кудрявцева поставила на место Катю Лель после инцидента на ТВ-шоу; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

«Я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, который слышу. Вас же не заставить засунуть песню в ваш плейлист, которая вам не по душе? Даже если артист будет вас убеждать, что это восхитительно. Многим артистам я бы порекомендовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ, слушать вас или нет. А я — народ!» — подчеркнула Кудрявцева.

Телеведущая также отметила, что уже два года входит в состав жюри шоу, 28 лет занимается развлекательными проектами, и в связи с этим боится лишний раз обидеть знаменитостей. Ведь уже со всеми давно и хорошо знакома и не хочет испортить отношения. Но не выходит, несмотря на всю корректность, осторожность и уважение.

Мнение Леры Кудрявцевой почти единогласно поддержали и ее подписчики, назвав ее самым объективным, деликатным и справедливым судьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева потеряла 180 тысяч рублей из-за мошенников.