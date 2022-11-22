«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Турцию

«Аэрофлот» в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Жители Северной столицы смогут с комфортом летать на курорты без пересадки в Москве.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» открывает полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью. Об этом сообщила сама авиакомпания.

«Полеты в Стамбул будут выполняться начиная с 16 декабря, а рейсы в Анталью запускаются 17 декабря», — уточнили в сообщении.

Улететь в Стамбул можно будет четыре раза в неделю, а в Анталью — три. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Также «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Первый самолет до Бангкока отправляется 25 ноября, а с 27 ноября начнутся рейсы в Пхукет.

Напоминаем, что аэропорты Москвы и Петербурга ввели режим повышенной угрозы терактов. Пассажирам советуют выезжать в аэропорт заранее, чтобы пройти все необходимые проверки.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелобольные дети смогут бесплатно летать на самолетах.