Госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации
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Законодатели прописали в документах важные уточнения для чиновников, которые попали под призыв для защиты Родины в зоне спецоперации.
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку о приостановке государственной службы в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации.
Законопроект гарантирует, что за такими госслужащими сохранятся их рабочие места. Приостановленные трудовые договоры должны быть возобновлены по возвращении. Закон распространяется не только на мобилизованных чиновников, но и на добровольно отправившихся в зону спецоперации госслужащих.
Однако есть важные уточнения: работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на госслужбу не позднее чем за три рабочих дня. Трудовой договор с мобилизованным госслужащим можно расторгнуть только при упразднении органа, в котором тот трудился.
После приостановки государственной службы работник освобождается от ограничений, запретов и требований, которые на него налагались. Взамен в этот период госслужащий не будет получать зарплату по приостановленному трудовому договору.
Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыв в рамках кампании завершился 31 октября, задание по набору 300 тысяч человек было выполнено.
В Минобороны сообщали, что все призванные в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей, если заключили контракт на срок от года. Не ниже этой суммы будут и ежемесячные выплаты. Денежное содержание мобилизованным начали выплачивать с 8 ноября.
Есть и другие льготы и преференции для мобилизованных граждан. В частности, они освобождаются от налога на имущество, получают право на бесплатный проезд, путевки в санатории и лекарства.
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