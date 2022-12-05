«Вомероназальный орган»: сексолог рассказала, зачем Джо Байден нюхает женские волосы

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Странная привычка или мания? Поведение президента США настораживает американцев.

Президент США постоянно нюхает волосы женщин и целует их в макушку, потому что он таким образом вдыхает их феромоны и испытывает удовольствие. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала сексолог Диля Еникеева.

По словам эксперта, свежевымытые женские волосы — самый сильный источник феромонов на теле женщины. Поэтому Джо Байден и пытается «вдохнуть» аромат и поцеловать женщин в макушку, чтобы получить сильнейшую «дозу» феромонов.

«У человека существует вомероназальный орган, который воспринимает информацию о феромонах. Волосы пахнут сильнее, чем другие части тела женщины. И сильнее всего пахнет макушка. Возможно, именно поэтому Байден и целует всех в макушку. Очень старенькому дедушке уже ничего не остается, кроме как вдыхать феромоны. Они же вызывают сексуальное возбуждение. А на большее, я полагаю, он не способен», — объяснила Диля Еникеева.

Кроме того, отметила сексолог, 71-летняя супруга американского президента уже не может похвастаться таким «букетом феромонов», поэтому Джо Байден и тянется за волосами молодых женщин.

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