Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Как настоящий актер, президент Украины своими заявлениями рассчитывает оказать влияние на многочисленных зрителей, население и западную общественность.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что согласен на публичные переговоры с Россией. Однако все это выглядит, как очередной театральный спектакль, в котором когда-то играл сам глава страны.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры — публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени», — заявил на это пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как пишет издание EADaily, вся команда президента Украины хорошо осознавала, что такое предложение никто не примет, так как, в любом случае, любые серьезные переговоры нуждаются в тишине. Мало того, Москва неоднократно напоминала Киеву о важности соблюдения всех нюансов для мирных переговоров. Там же все игнорируют.

«Демонстрация готовности к мирным дебатам — это очередной спектакль команды Зеленского, который рассчитан на многочисленных зрителей, на украинское население, на западную общественность. Зачем Зеленскому демонстрировать миролюбие украинским гражданам, ведь там зомбированные люди в массе своей верят в скорую перемогу над Россией?» — говорится в сообщении.

Кстати, не так давно, глава Украины вообще отказывался от диалога с РФ и даже подписал указ, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Зеленский сразу после падения ракеты в Польше позвонил президенту страны и уверенно заявлял, что ракета российская. По факту все оказалось совсем иначе, чему есть неоспоримые доказательства.