«Не надо ля-ля»: эксперт оценил возможность пуска ракет Brimstone 2 с грузовиков

Фото, видео: Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia; Серебряков Дмитрий / ТАСС ; 5-tv.ru

Британские СМИ сообщили о поставках Лондоном киевскому режиму высокоточных ракет, которые обычно запускают с истребителей Typhoon.

Заявления о том, что в качестве пусковых установок для британских ракет Brimstone 2 можно использовать грузовые автомобили — не более чем попытка дезинформировать российскую сторону и усыпить ее бдительность. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт, политолог Александр Перенджиев.

Газета The Daily Telegraph ранее сообщила о поставках Лондоном киевскому режиму высокоточных ракет с лазерной системой самонаведения Brimstone 2. В публикации отмечалось, что такие ракеты обычно запускают с истребителей Tornado и Typhoon, однако в связи с их отсутствием у украинских боевиков в качестве пусковых установок планируется использовать грузовики.

«Это просто попытка проверить, не поддадимся ли мы на эту чушь. Ну давайте еще скажем, что ракеты можно установить на обычный легковой автомобиль… Пулемет еще можно как-то куда-то установить, а ракетный комплекс — это, извините, немного другое. Просто нас хотят убедить, что они могут стрелять, откуда угодно. Может, они нам еще скажут, что этими ракетами с плеча можно стрелять, как из переносных зенитно-ракетных комплексов?» — сыронизировал Перенджиев.

По его мнению, скорее всего, специальные платформы для запуска будут также поставлены Киеву вместе с самими ракетами. При этом не исключено, что за ракетными аппаратами будут стоять не украинцы, а британцы, отправленные по приказу своего правительства.

«Эти ракеты мощные, у них очень сильная отдача, и грузовик от одного такого пуска развалится. Поэтому, как говорят у нас, не надо ля-ля», — заявил политолог.

Перенджиев добавил, что передачу ракет Brimstone 2 Украине необходимо рассматривать не иначе как акт агрессии Великобритании против России. Также он призвал не верить данным о низких военно-технических характеристиках этого британского оружия.

«Я бы не стал обольщаться по поводу их неточности, слабости и так далее. Эту информацию дают, чтобы ввести нас в заблуждение… Не надо расслабляться, надо уничтожать эти ракеты. Выискивать и накрывать все эти ракетные комплексы вместе с самими британцами, которые будут стоять рядом», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон поставит Киеву еще тысячу зенитных управляемых ракет, способных сбивать беспилотники и другие воздушные цели, в то время как Израиль отказался делиться с Украиной своими системами ПВО.