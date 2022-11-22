Читай между строк: старинные монеты пытались отправить в Китай под видом книг

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Мошенники из Санкт-Петербурга пытались контрабандой отправить ценности за рубеж.

Копейку Ивана Грозного, медные полушки и серебряные рубли. Такой «клад» обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Петербурге. 65 монет царской и советской чеканки пытались контрабандой переправить в Китай.

В посылках также были серебряный портсигар с городским клеймом Лондона начала XX века, кредитные билеты Российской империи и советские купюры, напечатанные более века назад. В сопроводительных документах указано, что в посылке находятся книги.

Экспертиза установила, что все эти предметы — культурные ценности и могут быть вывезены только с разрешения Минкульта. Теперь отправителям грозит уголовное дело за контрабанду.