В Альпах начали сносить горнолыжные подъемники из-за резкого потепления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Снега во французском регионе почти не бывает. Техника просто ржавеет.

Во Франции снесли один из старейших горнолыжных подъемников. Его построили еще в 1963 году. Но его уже несколько лет не запускают — снега нет, механизмы начали ржаветь. Из-за глобального потепления курорт превратился просто в горный.

По словам местных жителей, в популярных Альпах по тем же причинам бесхозно стоят примерно три тысячи горнолыжных подъемников.