Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl; 5-tv.ru

Свидетель жестоких преступлений киевского режима рассказал всю правду о том, кто управляет кровопролитием на Украине.

Конфликт на Украине спровоцирован НАТО. Североатлантический альянс стремился втянуть Россию в боевые действия еще с 2014-го года. Иностранные инструкторы тренировали украинскую армию, по их планам строились укрепрайоны и готовилось наступление. Агрессивные планы Запада — в отношении России — подтверждают бывшие офицеры ВСУ. Откровенные признания выслушал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Этот бывший офицер ВСУ — назовем его Владимир — ценнейший свидетель преступлений не только киевского режима, но и западных организаций, в частности НАТО и ОБСЕ.

«У них был логин, пароль администратора. Любого сотрудника ОБСЕ. Они могли сидеть даже во Львове, в Киеве. И напрямую вести даже команды, куда стрелять. Им не надо было даже быть на Донбассе. Камеры, которые ОБСЕ поставила на то время, полностью они всеми управляли», — рассказал Владимир.

Украинские военные били по гражданским объектам с холодным расчетом, ради провокации. Ведь потом эти фото с камер международной организации служили уликами в протоколах о нарушении перемирия, где виновный, конечно, был один: войска народного ополчения. Взгляните на любые отчеты ОБСЕ за те годы.

Бывший офицер ВСУ считает, что еще в 2019–2020 годах НАТО таким образом пыталось спровоцировать Россию на открытое противостояние, втянуть в военные действия уже тогда.

«У них никак Россия не шла на боевые действия по этим провокациям, она пыталась довести о том, что Украина делает эти провокации. Но никто ее не слышал. НАТО, которые приезжали на Украину — кураторы воинских частей, артиллерийских, — полностью с улыбкой на лице смотрели, что у России ничего не получается, что не могут доказать никак», — заявил Владимир.

По словам Владимира, уже пару лет назад элитные части ВСУ — морпехи, десантно-штурмовые подразделения — были готовы к наступлению. По НАТОвским стандартам их обучали еще с 2015-го года.

«По территории Украины по полигонам сделаны маленькие военные городки. В плане того, как город Рубежное, только в миниатюре, маленькое. И на таком городке их тренировали к штурму. Под украинской формой натовские военные с 2014 года воюют», — заявил Владимир.

Чаще — морские пехотинцы США. Огромное количество и польских военных.

«У них 24/7 была подготовка. Подготовка была очень серьезная к наступлению, не к обороне. Я задавал много вопросов. Почему готовят к не обороне, а к наступлению, к штурму? К штурму не сел, а городов-миллионников. Мне говорили: „Это не твоего ума дела. Люди, которые много знают, долго не живут“», — сказал Владимир.

И это лишь малая часть его свидетельств о военных преступлениях режима.