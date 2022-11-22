Враг не пройдет: как российские «Искандеры» работают по позициям ВСУ

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Российские «Искандеры» нанесли удары по важным объектам военной инфраструктуры ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Мощное оружие поражает любые цели на расстоянии до 500 километров.

Российские «Искандеры» нанесли высокоточные удары по важным объектам военной инфраструктуры, а также по скоплениям боевой техники украинских войск. Кадры работы ракетных комплексов обнародовало Минобороны.

«Искандеры» способны атаковать любые цели на расстоянии до 500 километров — в любую погоду и из любого места. Для подготовки ракетного удара требуется не более трех минут.

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