Волочкова ответила на слухи о романе с Джигурдой народной пословицей: да или нет?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Звезда балета не видит смысла следить за каждой «новостью» о своей личной жизни.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не видит смысла опровергать слухи об отношениях с Никитой Джигурдой, так как она просто не в силах контролировать каждый источник информации и каждый день опровергать слухи о себе и своей интимной жизни.

Звезда подчеркнула, что журналисты и поклонники следят за каждым ее шагом и за каждым постом в социальных сетях. К примеру, постоянно появляются слухи о ее связи с Никитой Джигурдой, но на «каждый роток не накинешь платок».

«Вот у меня вчера в гостях был Никита Джигурда, про нас тоже написали, что мы любовники. И что, мне теперь на каждый роток накидывать платок и просить: нет, не говорите! Нет же», — объяснила Анастасия Волочкова.

К слову, недавно Анастасия Волочкова откровенно рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри, которому на днях был запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Никита Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство своей подруги.