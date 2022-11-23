Разрушаем мифы: врач рассказала, как нельзя бороться с прыщами
Косметолог Бердова разобрала восемь неправильных способов борьбы с прыщами на лице
Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON
Уринотерапия, горячая вода и скраб являются не самыми эффективными методами борьбы с акне. Более того, так можно заработать еще больше прыщей.
С прыщами сталкиваются многие люди, но не все из них обращаются с этой проблемой к врачу и используют свои методы. О том, как ни в коем случае нельзя бороться с акне в беседе с aif.ru рассказала врач-дерматокосметолог Амина Бердова.
Она привела восемь способов, которыми чаще всего люди борются с прыщами.
Выдавливание прыщей
Самый популярный метод, к которому прибегают люди при появлении акне. Врач отметила, что такой варварский способ только увеличит численность прыщей, потому что человек не всегда может устранить гной, и он проникает глубже. Также из-за этого на месте прыщей остаются рубцы.
Тоники на спирту
По словам Бердовой, многие пытаются подсушить прыщи с помощью спиртовых тоников. Однако это повышает чувствительность кожи и стимулирует выделение сальных желез. В итоге человек получит проблемную жирную кожу со склонностью к сухости и раздражению.
Бабушкины советы
«Вы не поверите, но до сих пор встречаются пациенты, которые жалуются на то, что их бабушкам уринотерапия в борьбе с прыщами помогала, а им нет… После этого еще раз хочется призвать всех не заниматься самолечением», — сказала медик.
Она еще раз напомнила, что прыщи — это заболевание, которое требует профессионального подхода и лечения.
Масла и неподходящая косметика
Неправильный выбор уходовой и декоративной косметики может усугубить ситуацию на лице, подчеркнула Бердова.
«Если у вас жирная проблемная кожа, применяйте уходовую косметику, на которой есть соответствующая пометка. Также я настоятельно рекомендую отказаться от масел и декоративной косметики с вазелином, каррагеном, изопропилом, изостеаратом, миристил миристатом, лаурилсульфатом натрия», — пояснила врач.
Умывание очень горячей водой
Такой способ сушит кожу. Если она у вас жирная, врач-косметолог может назначить вам умывание минеральной водой.
Злоупотребление скрабами
Механическое скрабирование кожи провоцирует рост воспалительных элементов. Более того, Амина Бердова напомнила, что при сухой и чувствительной коже лица использовать скрабы противопоказано. Скрабировать нормальную кожу можно один раз в семь-десять дней.
Увлечение загаром
«Еще один миф о лечении акне — это то, что солнце помогает избавиться от прыщей. На самом же деле эффект „лечения солнцем“ длится не так долго», — объяснила косметолог.
Кроме того, загар подсушивает кожу и провоцирует появление новых воспалений.
Паровые ванночки для лица
Прибегать к этой процедуре можно, только имея нормальную кожу без прыщей. Но Бердова советует применять не паровые ванночки, а подогретое полотенце.
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