Кому нужно сдавать анализ на риск развития болезни Альцгеймера?

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Самый главный критерий — это раннее начало проявления заболевания у родственников.

Генетически к болезни Альцгеймера предрасположены от 5% до 15% человек. В первую очередь в группе риска находятся люди, у родственников которых есть эта болезнь. Им особенно нужно сделать генетический тест и проверить собственную предрасположенность. Об этом рассказал невролог Галина Чудинская.

Она в беседе с Газетой.ру отметила, что самый главный критерий — это ранее начало проявления болезни у родственников. В том случае, если у них заболевание проявилось раньше 65 лет, стоит сделать тест на генетическую предрасположенность, проверить ген АРОЕ. При обнаружении гена, блокирующего синтез белка АРОЕ4, в возрасте старше 75 лет вероятность развития болезни Альцгейгемера возрастает от 10 до 30 раз.

Эксперт добавила, что в том случае, если родственники имели болезнь Альцгеймера позже 65 лет, тоже можно сдать анализ, но меньше вероятность, что будет выявлена генетическая предрасположенность.

Как ранее писал 5-tv.ru, у звезды «Мстителей» Криса Хемсворта обнаружили предрасположенность к болезни Альцгеймера.