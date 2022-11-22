Звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова стала мамой в третий раз

Фото: Instagram* / nikol.official

Николь Кузнецова дала малышу необычное имя.

Финалистка проекта «Битвы экстрасенсов» стала мамой в третий раз. У 34-летней ясновидящей родилась девочка, малышке дали необычное имя.

«Добро пожаловать в мир, Агуша Санна», — написала знаменитость в соцсетях.

С радостным событием Николь Кузнецову поспешили поздравить подписчики. Многие из них знают, какой ценой далось ей это счастье. Ведь предыдущая попытка стать мамой закончилась для женщины выкидышем. Правда, вынашивала малыша суррогатная мама — самой знаменитости сделать это здоровье не позволяло: Кузнецова с детства страдает от проблем с дыхательными путями, плюс у нее рецидивирующий папилломатоз гортани.

«Наш малыш погиб… Не застучало сердечко на седьмой неделе», — признавалась Николь в конце прошлого года.

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова стала мамой в третий раз; Фото; Instagram* / nikol.official

Медиум очень тяжело переживала случившееся. По ее словам, в тот период мир для нее «качнулся» и пришлось спуститься на землю. Но через некоторое время звезда возобновила нелегкий путь. На этот раз малыша вновь вынашивала суррогатная мама и, к счастью, все прошло благополучно — высшие силы «улыбнулись» многодетной маме.

Николь Кузнецова — финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Внимание и любовь зрителей участница проекта завоевала не только благодаря экстрасенсорным способностям — поклонники полюбили ее в первую очередь за доброту и открытость. Теперь за успехами в личной и профессиональной жизни медиума следит вся страна.

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