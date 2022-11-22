Магия чисел: как зеркальная дата 22.11.2022 изменит судьбы людей

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Тайны судьбы никому не подвластны, однако нумерология готова поспорить с этим утверждением.

Сегодняшняя дата очень гармоничная и несет много положительной энергии. Об этом заявил нумеролог Александр Ларионов. По его словам, сочетание чисел в дате 22.11.2022 образует такую силу, которая избавит мир от неблагоприятного воздействия и негативных обстоятельств.

«Здесь пять двоек и всего две единицы. Единицы сами по себе несут очень много энергии: неконтролируемой и слишком сильной. Двойки гармонизируют единицы и используют эту энергию во благо. Они отзеркаливают друг друга, как бы, с двух сторон, и все негативные влияния падают ниц», — объяснил он в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт отметил, что именно такое число идеально подходит для очищения пространства и устранения ненужных связей в жизни. Помимо этого, этот день лучше посвятить отдыху, заняться любимыми делами и расслабиться. В таком случае успех будет обеспечен.

«Что касается людей, которые родились в эту дату, то они будут очень счастливыми. Дело в том, что если сложить все цифры этой даты то мы выйдем на тройку. Тройка — это одна из лучших цифр из всех девяти. Соответственно, их будет ожидать успех во всех сферах. Плюс единица даст им достаточное количество энергии, а двойки их гармонизируют», — рассказал Ларионов.

Однако есть и те, кому повезло не так сильно. Нумеролог рассказал, что люди, рожденные 22 числа любого года и месяца, должны воспитывать в себе устойчивость и напористость. Это достаточно отстающая комбинация, ведь двойка сама по себе характеризует мягкость и слабость.

«Я напоминаю, что любая красивая зеркальная дата прекрасно подходит для исполнения желаний. Но помните, зеркало отражает все, что вы посылаете во вселенную. Старайтесь, чтобы было только положительное и все обязательно сбудется», — подытожил специалист.

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