В Москве 86-летняя пенсионерка убила больную дочку по приказу «голосов»

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Жертва пыталась сопротивляться, но вырваться так и не удалось. Ее окровавленное тело лежало посередине зала.

Пожилая москвичка подозревается в убийстве своей дочери, у которой диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП). Как сообщил источник 5-tv.ru, женщина была жестоко зарезана ножом.

Известно, что 86-летняя жительница столицы обитала вместе с больной 52-летней дочерью в трехкомнатной квартире. Однако мама больной слышала непонятные «голоса в голове». По предварительной информации, однажды это усугубилось, сознание пенсионерки сильно помутилось и она напала на собственную дочь.

В момент нападения подозреваемая нанесла дочери около 15 ударов ножом. Раны обнаружены на шее и груди погибшей. Жертва пыталась противостоять нападавшей, однако не смогла вырваться.

Полученные ранения оказались смертельными для 52-летней больной. Ее тело нашел муж второй дочери пенсионерки, оно лежало прямо посреди комнаты. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Точные обстоятельства и причины смерти предстоит установить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Тело Рафаиса Муслохова нашли во дворе его дома. На нем было около пяти ножевых ранений.