Гендиректор МХАТ назвал выход Бузовой на сцену грандиозной ошибкой: «Зачем это ставить?!»

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Владимир Кехман, возглавивший театр в 2021 году, сразу убрал постановку с участием телеведущей из репертуара. С чем не справилась экс-участница «Дома-2»?

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимира Кехман назвал появление Ольги Бузовой на сцене театра большой ошибкой. Как известно, спектакль с участием знаменитости руководитель культурного учреждения отменил почти сразу, после того как его возглавил в 2021 году.

«В общем Бузова на сцене — это грандиозная ошибка Боякова», — сказал Владимир Кехман в интервью aif.ru.

Дело в том, пояснил Кехман, что такое решение было экономически обоснованным — претензий личного характера к ведущей «Дома-2» у него нет. Скорее, к бывшему руководителю театра, Эдуарду Боякову.

«Когда я сюда пришел, на спектакль, где играла Бузова, было продано 220 билетов в зале на 1380 мест. Если какой-то один идиот купил билет за 50 тысяч — то что, ради этого сохранять постановку в репертуаре? Смешно! Это все дешевый пиар Боякова», — пояснил руководитель театра.

Он также пояснил, что сам спектакль про Сталина считает бессмысленным, как и роль певички в нем в исполнении Бузовой.

«Кому нужен этот спектакль, зачем это ставить? Ради хайпа? Но ведь есть определенные сакральные вещи, которые нарушать нельзя. Я могу выпустить, условно, тигра в Михайловском театре, но не Бузову. Это невозможно, этого делать нельзя! Ни для какого хайпа, ни для какой публики», — пояснил гендиректор МХАТа.

Даже ради денег вышеуказанные приемы, по мнению Кехмана, недопустимы. Да и по отношению к художественному руководителю театра Татьяне Дорониной все это — проявление неуважения.

«Можно казино здесь тогда сделать — вообще идеально, денег будет куча! Но нельзя действовать так, как действовал Бояков. Во-первых, при живой Дорониной. Ну ты дождись, пусть она хотя бы умрет, чтоб не увидеть этого ужаса, и после этого делай что-то подобное», — заметил собеседник издания.

В заключение он добавил, что считает Ольгу Бузову симпатичной девушкой, с которой познакомился только недавно в VIP-зале Шереметьево. Других слов применительно к ее таланту у Владимира Кехмана нет.

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