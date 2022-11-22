Украинские силовики пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру

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Сотрудники СБУ заявили, что ищут в одном из первых по времени основания монастырей Киевской Руси следы действий российских спецслужб. Это звучит безумно даже для них.

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры», — говорится в Telegram-канале издания.

Уточняется, что в СБУ свои действия характеризуют как «мероприятия по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине». По мнению силовиков, в помещениях лавры могут прятаться иностранцы и диверсанты с оружием.

Это не первый раз, когда СБУ проявляет нездоровый интерес к Киево-Печерской лавре. Ранее украинская спецслужба возбудила уголовное дело из-за подозрения, что там исполняли песню о «прославлении России». В итоге отстранили священника, во время богослужения которого звучала песня «Звон плывет, плывет над Россией».

Однако только Киево-Печерской лаврой дело не ограничивается. Обыски проходят также в двух монастырях УПЦ и на территории Сарненско-Полесской епархии. А 8 ноября СБУ объявила в розыск настоятеля православного храма в Харьковской области якобы за агитацию в поддержку России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отступающие боевики ВСУ прикрывались церквями и храмами. В некоторых религиозных постройках националисты обустраивали укрепления, а некоторые обстреливали просто так.