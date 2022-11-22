Юлия Меньшова ответила на слухи о плохом самочувствии Веры Алентовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Звезда картины «Москва слезам не верит» сильно похудела — пользователи подозревают, что неспроста. Потеря звездного мужа могла ударить по здоровью знаменитости.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова ответила на слухи о плохом самочувствии ее звездной матери, 80-летней Веры Алентовой. Звезда картины «Москва слезам не верит», по мнению пользователей сети, сильно похудела и связывают это с проблемами со здоровьем. Но дочь артистки в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru заверила в обратном.

«Все Хорошо, спасибо, больше ничего комментировать не буду», — отреагировала Юлия Меньшова.

Вера Алентова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. На экране дебютировала в роли учительницы Лидии Федоровны в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях «Дни летные» (1965). Но всесоюзную славу знаменитости принесла картина «Москва слезам не верит» (1979), которую снял ее супруг Владимир Меньшов. В ней артистка сыграла главную роль — Катерины, которая прошла непростой путь прежде чем стать счастливой.

В личной же жизни у знаменитости все было хорошо, со своим знаменитым мужем она прожила без малого 60 лет. Все радости и горести чета делила пополам. В 2020-м супруги почти одновременно заразились коронавирусом, но из двоих оправиться после недуга удалось только Вере Алентовой, Владимир Меньшов от последствий заболевания скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Алентова сильно сдала после смерти Владимира Меньшова.