Президент Польши Дуда заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что не хочет войны с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Markiian LyseikoUkrinform

По словам польского президента Анджея Дуды, Зеленский в ночь падения ракет «обвинял во всем русских» в переговорах с НАТО.

Владимир Зеленский сразу после падения ракеты в Польше позвонил президенту страны и уверенно заявлял, что ракета российская. Об этом сам Анджей Дуда сообщил по телефону российским пранкерам Вовану и Лексусу. Польский лидер думал, что говорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поэтому пересказал разговор с предводителем киевского режима во всех красках и подробностях.

Анджей Дуда сообщил по телефону, что он пока не знает, откуда прилетела ракета и как она выглядит, но он уже созвонился с Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Таким образом, Зеленский сразу после взрыва поднял посреди ночи участников НАТО, дозвонился до президента Польши и начал им рассказывать, что упавшая ракета — российская и у Киева есть доказательства (оба факта оказались ложью).

«Владимир обвиняет русских, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Мне он сказал так», — передал слова лидера националистов Анджей Дуда.

Кроме того, президент Польши особо подчеркнул, что он не хочет сразу обвинять русских и не собирается эскалировать отношения с Россией.

«Поверьте мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте», — воззвал к Макрону (на деле, Вовану и Лексусу) Анджей Дуда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое обещание дал Польше президент США Джо Байден сразу после падения ракеты.