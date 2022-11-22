Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских пленных боевиками ВСУ

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В документе парламентарии призвали мировое сообщество осудить преступления киевского режима и помочь с наказанием исполнителей «бесчеловечного убийства».

В Госдуме приняли проект постановления в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Документ обнародован на сайте российского парламента, над ним работали профильные комитеты по обороне и международным делам.

«Депутаты <…> с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима — расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — говорится в документе.

Депутаты выразили уверенность, что обнародованные на весь мир кадры расправы «вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти», которая длительное время поощряет убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных.

Также парламентарии подчеркнули, что умышленное убийство военнопленных — это грубейшее нарушение норм международного гуманитарного права. В том числе — Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

В связи с этим депутаты призывают коллег из других стран осудить преступления киевского режима и оказать содействие в привлечении к ответственности «исполнителей бесчеловечного убийства».

Кроме того, законодатели обратили внимание мирового сообщества на необходимость отказаться от поддержки «неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины». По их мнению, сторонники этой идеологии «толкают мир к глобальной катастрофе» своими провокациями и эскалацией насилия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал Запад на жестокую расправу с российскими военнопленными.