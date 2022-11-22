Самбурская призналась, какой бы совет дала себе в 15 лет

Самбурская заявила о рекомендации по приседаниям в случае возможности дать себе совет в 15 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Занятия спортом не только оздоравливают, но и способствуют формированию красивой фигуры. Почему для звезды это так важно?

Актриса Настасья Самбурская призналась, что именно посоветовала бы себе 15-летней. По ее словам, как можно больше делать спортивные упражнения, чтобы накачать привлекательные ягодицы. Пятая точка — это самая сексуальная часть женского тела, уверена звезда «Универа».

«Я считаю, что в женщине важно — это попа. Надо приседать. Поэтому, когда мне задали вчера вопрос: „какой бы вы себе совет дали в 15 лет?“, я сказала: „приседать“», — объяснила Самбурская в беседе с 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Умная Маша».

Также артистка призналась, что помимо объемных ягодиц у представительниц женского пола большое значение имеет пышная грудь. Однако все это не важно по сравнению с высоким интеллектом, который тоже не менее сексуален.

Ранее актриса признавалась, что мечтает найти мужа и родить малыша. Звезда считает себя готовой к быту и серьезным отношениям. Самбурская даже рассказывала о заметных физических переменах.

«Сейчас я четко чувствую гормональные изменения, мое тело орет: «Роди! Роди уже!» — признавалась Настасья.

Однако знаменитость уверена, что родившая женщина вовсе не является героем. На свете существует очень много мам, поэтому нет ничего удивительного в том, что люди появляются на свет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, боится ли Анна Семенович остаться без мужа и без детей.