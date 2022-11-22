Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало реакцию США на расстрел военнопленных

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Игнорируя военные преступления украинских боевиков и покрывая их, американские власти усиливают чувство безнаказанности у неонацистов, подчеркнули российские дипломаты.

Власти США усиливают чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине, покрывая их преступления. Об этом говорится комментарии российского посольства в США, осуждающего реакцию американских властей на расстрел российских военнопленных.

«Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти. Неужели непонятно, что США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине?» — отметили российские дипломаты.

В комментарии посольства подчеркивается, что расстрел российских военнопленных «является грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года». В то же время украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

«Потворствуя преступлениям киевского режима и игнорируя их, официальный Вашингтон поддерживает убийц, которым нет прощения и оправдания. Давно настало время решительно осудить деяния неонацистов», — призвали в российской дипмиссии.

В комментарии также уделено внимание словам американского посла по особым поручениям Беты Ван Шак. Та заявила, что в США видели сообщения о расстреле военнопленных РФ в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны соблюдать нормы международного права.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — подчеркнули дипломаты.

Видеозапись с убитыми мужчинами в российской военной форме появилась в сети 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что они были без оружия. Их расстреляли в селе Макеевке, расположенном в ЛНР.

Подлинность видео подтвердила газета The New York Times. В Минобороны РФ сообщили, что националисты убили российских военных выстрелами в голову. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Как отмечает Газета.ру, также в Госдуму внесли проект постановления о заявлении в связи с расстрелом российских пленных солдатами ВСУ. Депутаты обвиняют в этом преступлении «украинских националистов». Авторы документа хотят призвать парламенты других стран осудить киевский режим

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле пообещали делать все возможное, чтобы виновные в расправе над российскими военными были найдены и понесли наказание.