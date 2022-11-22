ЦИК Казахстана опубликовал итоговые данные после выборов президента

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В этот раз Касым-Жормарту Токаеву удалось набрать больше голосов избирателей, чем три года назад.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл досрочные выборы на главный пост в стране, набрав 81,31% голосов избирателей. Итоговые данные огласил председатель национального ЦИК Нурлан Абдиров.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей», — сообщил он журналистам.

В ЦИК Казахстана также рассказали, что явка составила 69,44%. Инаугурация состоится 26 ноября.

На предыдущих выборах президента, которые состоялись 9 июня 2019 года, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов избирателей. На досрочных выборах в 2022 году за пост главы государства с ним соревновались еще пять человек.

С инициативой провести досрочные выборы выступил сам Токаев в сентябре этого года. По его мнению, нужно сократить президентский мандат до одного срока, взамен увеличив его с пяти до семи лет.

О фактической победе Касым-Жомарта Токаева на прошедших 20 ноября выборах президента стало известно минувшим днем. По данным экзитполов, он набрал более 85%.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин уже поздравил казахстанского коллегу с переизбранием.