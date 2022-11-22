Верят или желают верить: почему люди все чаще обращаются к магам и экстрасенсам

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С появлением на российском телевидении передач о людях, обладающих паранормальными способностями, спрос на их услуги возрос. Чем руководствуются люди, желающие отдать деньги за неизвестность?

Некоторые красную нить наденут на запястье, другие же подкову над входом в свой дом повесят, третьи же найдут якобы того самого мага, который, по словам окружающих, обладает экстрасенсорными способностями. В каждой из этих групп предостаточно людей.

В беседе с dni.ru известный иллюзионист Сергей Сафронов поведал, почему за последние годы спрос на услуги экстрасенсов и магов возрос.

Желание людей скрыться от реальности — главная причина обращения к магам и гадалкам, считает Сафронов. Именно они зарабатывают тогда, когда человеку плохо, когда он потерял веру в будущее и что-то хорошее.

При этом стоит отличать магов от иллюзионистов. Они наоборот погружают людей в сказку и что-то, что в обычной жизни нереально, во время, где человек может поверить в себя и свои силы. Ведь россиянам всегда хотелось, чтобы кто-то сделал что-то за них самих.

«И вот отличие гадалок и иллюзионистов в том, что первые наживаются на людях, а честные иллюзионисты дарят надежду и веру в светлое», — объяснил Сафронов.

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