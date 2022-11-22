Инфографика: когда последний раз извергались самые активные вулканы России

За последние 22 года в России извергались 17 вулканов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airbus DS; 5-tv.ru

В минувшие выходные на Камчатке началось мощное извержение двух вулканов: Шивелуч и Ключевская сопка. Последний из них начал стрелять «бомбами».

Минувшие выходные в России ознаменовались пробуждением сразу двух вулканов, расположенных на Камчатке: Шивелуч и Ключевская сопка. Последний из них начал стрелять «бомбами». Вероятно, пепел затронет ближайшие населенные пункты, а лава дойдет до ближайшей трассы. Сколько всего в России вулканов и когда последний раз они извергались?

Всего в России более 170 вулканов, но за последние 22 года извергались только 17: на Камчатке, на Сахалине, на Курильских островах.

Действующие вулканы Камчатки

Ключевская сопка — более 50 извержений за 270 лет, последнее в 2020 году;

Шивелуч — непрерывно извергается с 2019 года;

Толбачик — найденные в лаве минералы названы «Толбачинскими алмазами», последнее извержение в 2013 году;

Карымский — непрерывно извергается с 2019 года;

Жупановский — находится рядом с Петропавловском-Камчатским. Последнее изверждение в 2017-м;

Корякский — внесен в список Вулканов Десятилетия, извергался в 2008-м;

Безымянный — по нему назван новый тип извержения, «тип Безымянного», «направленный взрыв». Извергался в 2022-м;

Горелый — последнее извержение в 2013-м;

Мутновский — последнее извержение в 2000, вокруг возникло ледяное озеро;

Камбальный — последнее извержение в 2017-м;

Действующие вулканы Курильских островов

Алаид — остров Атласова. Самый высокий вулкан на Курилах. Извергался в 2016 году;

Эбеко — последнее извержение в 2005 году, признан опасным для авиасообщения;

Чикурачки — самый высокий вулкан Парамушира, извергался в 2005, опасен для авиасообщения;

Чиринкотан — последнее извержение в 2013 году;

Райкоке — последнее извержение в 2019 году;

Пик Сарычева — один из самых активных вулканов на Курилах, извергался в 2009 году;

Чирпой — последнее извержение в 2013 году;

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна.