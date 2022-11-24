Как правильно использовать смартфон при подзарядке?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

Чтобы ваш телефон не взорвался, необходимо соблюдать простейшие рекомендации.

Давно бытует мнение, что пользоваться телефоном, пока он заряжается, ни в коем случае нельзя. Эксперты утверждают, что это небезопасно, потому что устройство нагревается, особенно в чехле. Это чревато тем, что смартфон может перегреться, сломаться, а в худшем случае — взорваться.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий, специалисты рекомендуют пользователям гаджетов использовать оригинальные устройства, не запускать слишком много приложений или «тяжелое» ПО, не брать гаджет в ванну и избегать его контакта с водой. Эти простые рекомендации помогут сохранить ваш смартфон в целости.

Заряжать телефон неоригинальной или некачественной зарядкой чревато последствиями — плохой блок питания может повредить микросхемы гаджета.

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