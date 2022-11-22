Украденное Рождество: европейцы готовы оставить детей без подарков ради экономии

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Рекордная инфляция довела Старый Свет до необходимости урезать расходы даже на еду. Когда на смену пандемическим ограничениям пришли энергетические, стало не до праздника.

Судя по всему, ничего не найдут под рождественскими елками и многие дети в Европе. Антироссийские санкции и последовавшая за ними рекордная инфляция заставили Старый Свет не только экономить электроэнергию, но и серьезно урезать свои расходы на еду и даже посягнуть на святое: украсть рождественское волшебство у самых маленьких. Подержанные подарки, а то и вовсе их отсутствие — корреспондент «Известий» Александр Тузиков расскажет о том, каким будет предстоящее Рождество в Европе.

На смену пандемическим ограничениям пришли энергетические. Знаменитая венская рождественская ярмарка на площади Фрайунг отмечает 300-летний юбилей в необычном приглушенном свете. Таких строгих мер экономии не было никогда. Даже иллюминация главной елки Австрии в этом году энергосберегающая.

«Дерево украшено тысячей светодиодных ламп. Чтобы вы составили себе представление, каждая лампа — семь ватт. То есть вся рождественская елка потребляет семь киловатт. Я бы сказала, на подсветку в этом году мы расходуем минимальное количество энергии», — сообщила представитель оргкомитета рождественской ярмарки Габриэла Шмидле.

Меньше пяти недель остается до католического Рождества, а почти каждый второй немец вынужден экономить на тратах к празднику. Деньги нужны на товары первой необходимости: инфляция ускорилась до рекордов 70-тилетней давности. Но тогда Германия расплачивалась экономическими трудностями за Вторую мировую. Сейчас — за антироссийские санкции.

«Рождество начинается не с иллюминации, подарков, прочих материальных вещей, а с наших отношений. Рождество и без подсветки прекрасно», — оправдывает происходящее жительница Германии.

Меньше презентов детям, миниатюрнее елки и порции жаркого за праздничным столом. В витринах большинства сувенирных магазинов Германии нет привычной сияющей рекламы. Многие дети в этом году останутся без подарков.

Те же неприятности у французов. Их сбережения съедает инфляция — рекордная за 37 лет. По опросам, половина французских семей резко сократят расходы на детские подарки. Родители вынуждены искать их в секонд-хенде.

«Мы покупаем старые игрушки и даем им новую жизнь. Их нельзя выбрасывать, ими будут играть много поколений детей», — рассказал житель Франции.

Впервые в истории Франции перед Рождеством появились даже стихийные ярмарки подержанных игрушек.

«Я купила этот беговел за пять евро, новый в магазине стоил 40 евро. Здесь — ну, колеса слегка потерты, все остальное в порядке. Отличная покупка!» — похвасталась француженка.

Меньше сладостей к рождественскому столу будет и у британских детей. Зима обещает быть очень сложной. Поэтому большинству жителей королевства не до игрушек и рождественского декора.

«Весь малый бизнес переживает сейчас бурю, конца которой не видно. Падение спроса сейчас — в сезон предпраздничного шоппинга — заставляет нас снижать цены. Работаем почти в убыток! Но от продаж перед Рождеством зависит наше выживание. Не снизим цены на шоколадные лакомства для детей — останемся без покупателей», — посетовала владелица кондитерской Лавиния Даволио.

А многие британские родители все равно детям ничего не купят. Продукты дорожают стремительно. Какие уж тут шары на елку, гирлянды и рождественские венки? У британцев набирают популярность «уроки рождественской экономии онлайн», где в графе семейных расходов на хорошее настроение детей в этом году — пустота.