Российские Су-25 ударили по военным объектам ВСУ: кадры из кабины самолета

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Боевая задача по уничтожению целей была выполнена успешно.

Российская штурмовая авиация уничтожила замаскированные укрепления и бронетехнику ВСУ. Пуски выполнялись парами с малых высот. Все ракеты достигли целей.

После успешного выполнения задач штурмовики Су-25 ВКС России выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу, где специалисты в кратчайшие сроки подготовили технику к новому боевому вылету.