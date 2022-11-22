Растворяется на глазах: как обнаружить поддельную икру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Есть один проверенный способ для того, чтобы за секунды обнаружить подделку.

Неожиданно дешево сейчас можно купить икру. В Петербурге в преддверии новогодних праздников множатся точки, где морской деликатес предлагают по экстремально низким ценам. И вроде даже документы на продукцию у продавцов в наличии.

Но может ли вообще икра стоить дешево, и как распознать подделку? Татьяна Устюгова сделала контрольную закупку и провела собственное расследование, которое внезапно пошло не по плану.

Баночка красной икры за 350 рублей — очень заманчивое предложение Внешний вид банки подозрений не вызывает: производитель указан и дата изготовления тоже в наличии. Но вот что внутри?

Есть проверенный способ как отличить настоящую красную икру от поддельной.

Берем горячую воду и заливаем часть содержимого банки. Если на поверхности появится жир, то это имитация. А вот если икра настоящая, то в воде появятся белые хлопья — свернувший белок.

«Итак, проверяем сначала эту баночку. Мы ее приобрели с рук возле метро. Заливаем водой, смотрим… Никаких хлопьев нет, икринки растворяются на глазах, а вода немного окрасилась», — провела опыт корреспондент.

Получается, что и продавцу теперь предъявить практически нечего. От купленной икры осталась только подкрашенная вода и желейные хлопья в стакане.

«Первое, что нужно сделать, — это обратиться в полицию и обратить внимание правоохранительных органов на данную торговлю. Чтобы во всяком случае поинтересовались у лица, торгующего такой икрой, правом разрешения на торговлю», — отметил юрист по защите прав потребителей Александр Голованов.

Съемочная группа все же попробовала сначала получить объяснение у самого продавца, который к моменту приезда нашей съемочной группы так и стоял на своей точке. Тем более, что банка с остатками икры у нас сохранилась

«Мы у вас купили икру, а она ненастоящая», — питалась объяснить корреспондент.

«Она просто из замороженной икры сделана. Нет там никакой краски», — упорно твердили в ответ продавцы.

В горячую вода положишь. Она белая. Давайте при вас положим. Если вам не нравится, зачем я будут продавать.

Занимательный факт: после вызова сотрудников полиции на точку несанкционированной торговли возле метро — задерживать практически моментально стало некого.

Не сумев получить консультацию от продавца на улице, журналисты обратились к источнику информации, который внушает больше доверия. За консультацией и наглядным примером того, как при проведении домашних опытов должна вести себя настоящая икра

«Вот смотрите, мы с этой баночки берем и польем ее перекисью водорода. Если мы польем икру в вашей банке, то ничего не происходит. А если польем на настоящую — сразу выделяется белок», — показывает основатель сети магазинов и сервиса по доставке рыбы и морепродуктов Алексей Рудько.

Сомнения у любого покупателя кроме места продажи должна вызвать и цена на продукт.

«Всем бы хотелось, чтобы она стоила таких денег, но в современном мире это невозможно. Потому что килограмм икры стоит порядка семи тысяч рублей, если мы говорим о хорошей качественной камчатской или сахалинской икре», — отметил специалист.

Но даже если точка продажи и цена на продукт не вызывает сомнений, всегда можно попросить у продавца сопроводительные документы. В первую очередь — ветеринарно-сопроводительный сертификат. С помощью QR-кода на этом бланке можно отследить всю логистику продукта от производителя до розничной точки. У законопослушного предпринимателя такая просьба скорее всего возмущения не вызовет.