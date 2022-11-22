Пожар на заводе в Китае унес жизни нескольких десятков человек

Фото, видео: 5-tv.ru

Жуткие кадры публикуют пользователи соцсетей: на них — стена пламени и огромные клубы черного дыма.

Страшный пожар унес жизни 36 рабочих в Китае. На востоке страны полыхал завод электроники.

Возгорание было такой силы, что справиться с ним сумели только спустя четыре часа. В результате ЧП еще два человека числятся пропавшими без вести, и еще двое находятся в больнице с ожогами. На месте работают следователи, выясняют причины пожара.