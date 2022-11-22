Президент Сербии Вучич сообщил об эскалации конфликта на севере Косово

Фото, видео: VALDRIN XHEMAJ / ТАСС; 5-tv.ru

Напряжение начало нарастать вновь из-за вступления в силу распоряжения об автомобильных номерах.

Ситуация в Косово находится на грани боевых столкновений. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти непризнанного края направили на север спецназ МВД. А местные СМИ распространили кадры, где видно, как колонна силовиков растянулась на сотни метров.

Также сообщается, что вечером перестанут работать все кафе на севере Косово — местные жители будут заняты строительством баррикад. Вучич все еще надеется на мирный исход и призывает запад повлиять на власти края, Однако признает, что переговоры с Косово при посредничестве европейской дипломатии зашли в тупик.

«В чем была проблема нормально договориться обо всем? С нашей стороны — никакой проблемы. А вот другая сторона явно не хотела договариваться. У них были другие планы. Вместо диалога с нами Приштина послала большие силы полицейского спецназа в Косово», — заявил сербский лидер.

Напомню, эскалация связана с решением албанских властей края наказывать водителей, которые используют сербские автомобильные номера. Штрафы по 150 евро, как ожидается, должны начать выписывать уже сегодня. А еще через несколько месяцев у тех, кто откажется менять номера, будут изымать автомобили.

О том, что сербы добровольно на это не пойдут, ясно даже в Вашингтоне. Госдеп призвал Приштину к уступкам. И как только что стало известно, премьер Косово распорядился отложить введение штрафов на 48 часов.