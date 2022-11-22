Менеджер Павла Прилучного возмутилась слухам о приезде актера в Белгород

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Накануне в сети распространилась информация, что Прилучный отправился в приграничный город с целью поддержать боевой дух российских солдат. Но новости о поездке актера оказали ложью.

Распространившаяся накануне в сети информация о том, что Павел Прилучный отправился в Белгород ради поддержки военнослужаших России, оказалась неправдой. Менеджер актера Александра Гривач в беседе с 5-tv.ru возмутилась такой новости.

«Его нигде нет. <…> Мало ли что пишут, его нет, и это видео… Я не знаю, о каком вы видео говорите. Он там не находится. Никаких комментариев быть не может», — сказала Гривач.

Однако вместе со слухами в сети распространяется и видео, на котором Прилучный якобы действительно находится в приграничном городе. На опубликованных кадрах знаменитость в одном из местных ресторанов. В ролике артист ведет себя достаточно раскованно. Но, по словам Гривач, на видео не может быть Прилучный, ведь он сейчас вовсе не в России.

Единственное объяснение, по которому и видео, и комментарий представителя артиста могут быть правдой, — съемка была не в ноябре 2022-го. В пользу этого предположения также говорит и легкая одежда на мужчинах в ролике, и отсутствие на лице Прилучного небольшой стильной щетины, которую артист оставляет для брутального образа последние несколько месяцев.

Где именно на самом деле находится знаменитость, пока неизвестно. Но в середине ноября его жена Зепюр Брутян в социальной сети рассказывала, что она с мужем уехала из России. По предположениям интернет-пользователей, пара отправилась отдыхать или работать в Минск.

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