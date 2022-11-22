«Он не в стране»: менеджер Прилучного сообщила об отъезде актера из России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Александры Гривач; 5-tv.ru

На днях в сеть просочилась информация о том, что актер якобы прибыл в Белгород, но представители знаменитости утверждают, что это физически невозможно.

Павел Прилучный уехал из России. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщила менеджера актера Александра Гривач. Информация вскрылась благодаря просочившемуся в сеть видео, на котором знаменитость отдыхал якобы в одном из белгородских ресторанов.

Накануне в интернете появились новости о том, что Прилучный прибыл в Белгород. Целью визита стала якобы поддержка российских солдат. А после этого он якобы отправился в ресторан отдохнуть.

Но, несмотря на опубликованное в сети видео, менеджер актера опровергла его подлинность. По словам Гривач, Прилучный не мог приехать в Белгород, так как сейчас находится не в России.

«Его нигде нет. Он не в стране находится. <…> Мало ли что пишут, его нет, и это видео… Я не знаю, о каком вы видео говорите. Он там не находится. Никаких комментариев быть не может», — сказала Гривач.

Впрочем, Прилучный с женой и детьми от первого брака действительно часто куда-либо уезжает. Обычно отдохнуть у актера получается недолго: пару дней или максимум неделю. А потом Прилучный снова возвращается к съемкам. Кстати, работа в кино и сериалах тоже часто становится причиной, по которой востребованный артист постоянно находится в разъездах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Павел Прилучный получает за один съемочный день.