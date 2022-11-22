Конец игры: смог ли Разин выиграть суд у покойного Шатунова

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Экс-продюсер «Ласкового мая» воевал с Юрием Шатуновым последние годы его жизни. Даже смерть артиста не утихомирила пыл Разина. Чем закончилась его попытка доказать свою правоту?

Стало известно решение суда в отношении кассационной жалобы, которую экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал после смерти Юрия Шатунова. Он пытался доказать, что все права на песни коллектива принадлежат ему, а суд, который передал права артисту, якобы ошибся с решением. Все попытки доказать свою правоту оказались тщетны.

«В кассационной жалобе Разину Андрею Александровичу отказать в полном объеме. А если перевести эту терминологию на обычный язык, то Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю», — сообщили адвокаты семьи Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская и Сергей Васильев в беседе с aif.ru.

К слову, последние годы жизни Шатунов все силы потратил на то, чтобы доказать — он имеет право исполнять хиты «Ласкового мая». Разин же утверждал и убеждал всех — только он может владеть правами на песни коллектива. Незадолго до смерти певец одержал победу в разбирательствах. Но 23 июня его сердце внезапно остановилось.

Во время отдыха в Подмосковье ему внезапно стало плохо. Он пожаловался на боль в груди и спазмы. Друзья самостоятельно отвезли его в ближайшую сельскую клинику, оттуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Музыкант скончался в Домодедовской больнице от инфаркта. Многие выразили мнение — главным виновников трагедии стал именно Разин, который буквально истязал Шатунова судебными разбирательствами.

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