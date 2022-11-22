В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря новогодним праздником

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Несколько лет Госдума отвергала проект о дополнительном выходном, однако уже в этом году у россиян появится шанс начать отдых 31 декабря. Ждем новогоднего чуда.

В Государственной Думе поддержали идею сделать 31 декабря официальным выходным. Член комитета по труду Светлана Бессараб рассказала URA.RU о своем одобрении законопроекта об отдыхе в последний день года.

«Мы не потеряем общее количество новогодних дней, что важно для детей. Это время, когда каникулы и выходные у родителей совпадают. Это ни в коем случае потерять нельзя», — подчеркнула политический деятель.

Депутат объяснила, что прошлые инициативы по данному вопросу не удовлетворяли нижнюю палату Федерального собрания. Уже несколько лет в Государственную думу вносились законопроекты о добавлении 31 декабря к новогодним каникулам либо же сокращении рождественских праздников. Госдума несколько раз отметала подобные варианты, так как они могли бы сильно ударить по карману работодателей.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила сделать 31 декабря ежегодным выходным днем. Госдума отреагировала на запрос и обещала дать ответ по законопроекту в течение декабря.

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