Путин: уровень самообеспечения России мясом превысил показатель в 100%

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Мяса в России хватит всем и даже больше — к такому выводу пришли все участники совещания с президентом.

В ходе совещания по вопросу продовольственной безопасности Владимир Путин по видеосвязи запустил крупный агрокомплекс в Сибири, который многим запомнится огромной оранжевой кнопкой. Как российская генетика помогла добиться продовольственного суверенитета, расскажет обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Теперь фермерские хозяйства — это не просто коровники или свинарники, а полноценные научные комплексы. Способность прокормить себя — вопрос продовольственной безопасности.

«О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это, без всякого преувеличения, вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания», — отметил российский лидер.

За примером ходить далеко не надо. Запад санкциями спровоцировал продовольственный кризис. Его уже ощутили 800 миллионов человек — это цифры ООН. Имея собственную базу для разведения крупного рогатого скота или семян, мы надежно защищены от аппетитов европейских и американских «партнеров».

«С Курчатовским институтом проводим оценку эффективности и рыночных перспектив уже имеющихся научных наработок. И конечно же, не прекращается племенная работа. В мясном животноводстве потребности в селекционном молодняке практически полностью удовлетворяются за счет отечественной генетики. Третий год Россия сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж у нас направляется больше, чем импортируется», — сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев докладывает президенту, а на фоне — броуновское движение: хаотично носятся молодые индюшки. Это новый репродуктивный центр под Тюменью. Будет производить 12 миллионов яиц в год. Они нужны, чтобы не думать, как купить птицу у недружественных стран.

«Мы бы попросили включить мясо индейки во все виды государственных закупок: начиная от школьного детского питания и до государственного резерва. Это и по качественным характеристикам ничуть не будет уступать, например, традиционному виду мяса — говядине, а с точки зрения цены это будет значительно дешевле для бюджета», — обратился к президенту председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

А в Подмосковье подготовили смену курицам. Точнее — «Смену-9». Так называется порода. Или, по-научному, «кросс».

«Отечественный мясной кросс нисколько не хуже, чем импортные аналоги, и является конкурентоспособным на рынке», — рассказал предприниматель Анатолий Комаров.

Камера уже переключилась было на другой регион…

«Анатолий Анатольевич, вы же профессиональный военный, насколько я представляю?» — спросил Путин.

«Так точно. Прошел — после увольнения — все стадии, от диспетчера бройлерного производства до директора селекционно-генетического центра», — ответил ему бизнесмен.

«Вы ракетчик по основной специальности?» — продолжил задавать вопросы президент.

«Да, я оканчивал Высшее военно-командное инженерное училище ракетных войск стратегического назначения», — подтвердил Комаров.

«Вчера был праздник артиллерии и ракетных войск. Я Вас поздравляю, так же как и всех артиллеристов-ракетчиков, желаю всего самого доброго. Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель», — закончил диалог глава государства.

«Попадают в цель» и свиноводы — закрывают потребности россиян в мясе. Еще и за рубеж поставляют.

«От всех свиноводов попросить. Мы могли бы, конечно, и увеличить объем экспорта на 500 тысяч тонн, — а это один миллиард долларов экспортной выручки, — если бы удалось открыть нам все-таки Китай», — обратился генеральный директор группы компаний «Агропромкомплектация» Сергей Новиков.

Китай не пускает наше мясо из-за африканской чумы свиней.

«Мы, безусловно, продолжим эту работу. Мы с китайскими друзьями в контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойненько, ритмично работать — уверен, что договоримся», — ответил на просьбу Путин.

Всего Россия продает мясо в 110 стран мира. Но главное — это внутренние потребности.

«Уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции пороговым значением в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен быть не менее 85%. А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», — оценил работу предприятий Владимир Путин.

Сейчас на селекционные центры особая надежда. На их развитие выделено пять миллиардов рублей. Которые точно вернутся сторицей — благодаря научным изысканиям страна не будет зависеть от импорта.