Дрифт за три тысячи рублей: почему красноярские гонщики остались без наказания

Фото, видео: 5-tv.ru

Один неловкий маневр — и хулиганство превратилось бы в непредумышленное убийство. Но лихачи отделались мизерным штрафом.

Опасные заезды устроили стрит-рейсеры в Красноярске. Один из них оказался сыном довольно известного человека. В качестве полигона для дрифта выбрали пешеходный мост. Молодые люди рассчитывали на лайки в интернете, но нарвались на штрафы. Однако, их это явно нисколько на расстроило. Владислав Тамошаускас выяснил, почему.

Жмут на газ и выкручивают руль; дрифт-вояж на Lexus ведется по самым живописным местам города. В качестве гоночной трассы выбрали пешеходный остров Татышева и Виноградовский мост. Заезд «боком» по тротуарам автохулиганы снимали на камеру.

«Короче, у Сережи в этом месяце на штрафы выделено 200 тысяч рублей, поэтому он может ни в чем себе не отказывать. Золотой человек!» — рассказывают молодые люди на камеру.

Сережа на самом деле Сергей Соболев — сын предпринимателя и депутата местного сельсовета. Явно наслаждается собой и деньгами родителей. И все ради пресловутого хайпа. В этот раз среди зрителей стрима оказались и сотрудники полиции, но нарушителей это даже веселит. Тем же вечером они в полном составе были замечены в центре города в компании инспекторов ДПС.

То, что хайп за гранью закона не удался, — очевидно. В сети начинающих блогеров окатила волна отборного хейта.

Вантовый мост — очень яркое место, которое всегда привлекает красноярцев и туристов. Но к счастью, в ночное время пешеходов здесь было немного. Только дрифтеры даже не подумали, что ставят под угрозу собственные жизни и жизни своих пассажиров. Один неловкий маневр и эти ограждения не выдержали бы удара автомобиля, а внизу холодный Енисей.

В этот раз среди зрителей стрима оказались и сотрудники полиции. Но нарушителей это даже веселит. Тем же вечером они в полном составе были замечены в центре города в компании инспекторов ДПС.

Вероятно, мажоры воодушевились опасными трюками другого, скандально известного уличного гонщика из Красноярска.

Сергей Полев на черной шкоде без номеров регулярно ездил по встречной полосе на огромной скорости и удирал от полиции. Штрафы его, кажется, только подстегивали. Но после полета на Дворцовой набережной Петербурга притормозить стритрейсера решили уже по уголовной статье.

«Это видео конкретно сделано, чтобы собирать лайки и показать, «что я могу». У нас большинство проблем в России из-за того «смотри, Вань, как я могу», — уверен президент Федерации автомобильного спорта республики Башкортостан Владислав Мурзин.

Вот и Соболев ведет себя уверенно, даже развязно. Говорит, гонял специально — якобы хотел проверить, как скоро заметят и отреагируют.

«Любая дырка в системе имеется, мы решили это проверить. Все. Теперь усилят охрану. Ничего критичного. Штраф там минимальный», — утверждает молодой человек.

В итоге всех красноярских ночных гонщиков оштрафовали в общем на три с лишним тысячи рублей. Кажется, даже в МВД понимают всю смехотворность такого наказания. И, как нам заявили, сейчас там более детально изучают «покатушки» Соболева и компании. Поэтому, возможно, дело все же пересмотрят.