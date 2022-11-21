Зеленский поставил крест на мечтах украинцев о вступлении в Евросоюз

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Глава Незалежной нарушил одно из главных требований для начала переговоров о принятии страны в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц. Тем самым он нарушил одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

«Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС», — говорится в сообщении на странице ЦПК в соцсети.

Отмечается, что с отменой пожизненного финансового мониторинга украинские политики и высшие руководители будут находиться под наблюдением лишь в течение трех лет после освобождения от должности, а после этого у них появится возможность легализовать любые средства.

Принятие данного решения «фактически заблокировало переговоры о вступлении Украины в ЕС», констатируют в ЦПК.

В этот же день Зеленский в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде вновь призвал западные страны принять Украину в альянс и Евросоюз. По словам главы Незалежной, в блоке видят, насколько весомый вклад в его защиту якобы делает Украина. Кроме того, Зеленский снова попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку.

Заявку на вступление Украины в Евросоюз Зеленский подписал 28 февраля. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформы судебной системы, принятие мер по борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора о том, что Европейский союз устал направлять деньги и технику в украинскую «черную дыру».