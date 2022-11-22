«Выше плеч он мертв»: британцы отправляют 80-летнего Байдена в отставку

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Президента США сравнили с Нэнси Пелоси, которая старше его на два года, и назвали «древним стариком с шаркающей походкой».

Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют 80-летие президента США Джо Байдена, которое он отметил 20 ноября.

Вместо поздравлений и пожеланий здоровья и долголетия британцы жестко критикуют американского лидера за его намерение выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. В случае победы Байдену будет 82 года на момент инаугурации и 86 лет к окончанию президентского срока. Однако критики уже сейчас указывают на его проблемы с памятью и здоровьем в целом.

Так, один из читателей возмутился тем, что пилоты коммерческих авиалиний должны выходить на пенсию в 65 лет, чтобы не подвергать опасности пассажиров, тогда как 80-летний Байдена имеет доступ к «ядерной кнопке».

Другой комментатор недоумевает, почему людей, которые «зачастую путают педаль газа с педалью тормоза», допускают управлять страной. По мнению читателя, президентом должен стать человек в возрасте 40-50 лет, который сможет представлять интересы большинства жителей США.

«Эти тупицы планируют снова выдвинуть его в президенты. Очевидно, у Америки закончились идеи и достойные кандидаты»;

«Надеюсь, он станет последним главой Белого дома такого преклонного возраста. Нам нужны более молодые лидеры. А сейчас мы видим старые умы и старые идеи. Хватит!»;

«Просто скажите ему, что его президентский срок закончился. Он даже не поймет ничего. Выше плеч он давно уже мертв», — пишут британцы.

Один из читателей обратил внимание, что Байден — ровесник знаменитого музыканта Пола Маккартни и на два года моложе спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, однако по сравнению с ними он просто «древний старик с шаркающей походкой».

Напомним, справивший 80-летие Джо Байден стал первым в истории США главой государства, достигшим столь преклонного возраста.

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