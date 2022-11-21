Клирик псковского воинского храма погиб под обстрелами боевиков ВСУ

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Священнослужитель находился в зоне СВО вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, о смерти которого сообщалось ранее.

Клирик псковского Воинского храма князя Александра Невского Александр Цыганов погиб при обстреле со стороны украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О гибели священнослужителя сообщил Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«21 ноября 2022 года после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что клирик был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО. Под обстрел Цыганов попал вместе с настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН протоиереем Михаилом Васильевым, о смерти которого стало известно ранее.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно погибшему в зоне СВО протоиерею Васильеву. Кроме того, была озвучена инициатива причислить погибшего священнослужителя к лику святых Русской православной церкви.