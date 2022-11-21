«Не готовилась»: Надежда Ангарская сообщила о неожиданной беременности в 40 лет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость мечтает выйти замуж второй раз. Но кто же стал отцом ребенка?

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская сообщила о второй беременности в 40 лет. Актриса призналась, что «не готовилась» снова становиться мамой, но судьба решила все за нее. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

По словам знаменитости, бракоразводный процесс с бывшим мужем сильно вымотал ее, однако она поглядывает в сторону еще одной свадьбы. Женщина похудела почти на 50 килограмм и нашла любимого мужчину. Личность избранника звезда раскрывать не торопится, но есть то, что скоро прятать ей будет сложно.

«Как говорится, не зарекайтесь. Сейчас я готовлюсь стать мамой во второй раз. Поэтому спорт мне запрещен. Хожу в поликлинику нашу, а это пять километров пешком, сдаю анализы. Надеюсь, что все будет хорошо», — прокомментировала Надежда Ангарская.

Актриса рассталась с супругом-иностранцем Раедом Бани в 2018 году. Пара официально состояла в браке шесть лет. Ангарская подарила мужчине ребенка — сына Давида. Многочисленные суды за имущество и место жительства мальчика продолжались больше года.

«У меня есть отношения. Замуж во второй раз вышла бы, почему нет. Выходят же люди и в третий раз, и в четвертый. Я могу рассказать о нем, но немного попозже», — добавила беременная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина раскрыла личность отца своего ребенка.