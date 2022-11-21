Путин утвердил статус ветерана боевых действий для добровольцев-участников СВО

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Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ветеранами признаются бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, участвующие в боях вместе с российской армией.

Закон также устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, получивших серьезные ранения. Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее в ноябре Путин подписал поправки закон о предоставлении льготы по оплате кредитов для мобилизованных граждан. Также в закон внесены поправки, обязующие кредитные организации и банки снять необходимость выплат займа с мобилизованного гражданина РФ в случае его гибели в ходе спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские мобилизованные предприниматели получат отсрочку по арендной плате.