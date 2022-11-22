Никогда не пейте это: как выжить при сильном переохлаждении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru

Чтобы не замерзнуть, следует одеваться в зависимости от возможностей своего организма, предупреждают медики. А вот с «разогревом» важно быть осторожными.

Алкоголь — самый ненадежный способ борьбы с серьезным переохлаждением, несмотря на то, что некоторые граждане именно так пытаются греться. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышков.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он отметил, что если вы любите активный отдых, то нужно соизмерять возможности своей экипировки и возможности собственного организма в экстремальных ситуациях.

«Что же нужно делать, когда оказались в таких ситуациях, провалились под лед, при низких температурах оказались в лесу, вдалеке от жизнедеятельности человека. Первым делом — это не паниковать, если есть возможность сообщить по мобильной связи о местонахождении, об этом, конечно, нужно сообщить. Постараться развести костер, если это возможно», — рассказал врач.

Также нужно снять с себя промокшую одежду, постараться укрыться, если нет шалаша. В том случае, если вы находитесь вместе с кем-то, то они могут вам предложить вам одежду, поделиться курткой, потому что нахождение в промокшей одежде способствует ухудшению состояния и отрицательно воздействует на открытые участки тела. Особенно это касается пожилых людей и детей, потому что они более подвержены воздействию низких температур.

«Что касается употребления горячительных напитков/ Конечно же, в минимальных количествах до 50-70 миллилитров — это вполне возможно. Это касается взрослых людей. Лучше использовать теплый горячий чай и в дальнейшем постараться больше двигаться, не сидеть на месте, потому что действие низких температур способствует тому, что наступает такое гипоксическое состояние, состояние эйфории», — рассказал он.

Эксперт добавил, что человек начинает засыпать и отключаться, то воздействие низких температур еще больше усугубляется.

Как ранее писал 5-tv.ru, эксперты рассказали, чем опасно переохлаждение и как с ним бороться.